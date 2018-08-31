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Başkan Erdoğan'dan MEB'e 'çakma dershane' talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'tek ders kursu' adı altında açılan merdiven altı dershanelerin kapatılması için MEB'e talimat verdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 09:26
Başkan Erdoğan'dan MEB'e 'çakma dershane' talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in oğlu Doğan Ertuğrul Halisdemir'in sınava hazırlık için dershaneden geldiğini söylemesi üzerine merdiven altı dershaneciliğin hala devam ettiğini öğrendi.

"BU KEZ KESİN KAPATIN DERSHANELERİ"

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Dershanelerin yeniden ailelerin parasını sömürmeye başladığını öğrenen Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı arayarak "Hani kapanmıştı bu dershaneler. Bu kez kesin kapatın bu dershaneleri" diye talimat verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kursların kapatılması için çalışma başlattı.

KAPATILMA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Tek ders kursu adı altında MEB'den izin alan tüm merkezlerin sınava hazırlık olarak dershanecilik yaptıkları tespit edildi. Ailelerin bu sene kurslara ücretleri ödedikleri ve öğretmenlerle sözleşme yapıldığı için MEB, gelecek yıl için ailelere bu kurslara çocuklarını göndermemeleri duyurusu yapılacak. Merkezlerle ilgili idari işlem yapılarak kapatılma süreci başlatılacak.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 09:26
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Milli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

  • sancarsancar57 dk önce
    devlet kaçak dersaneleri, çocuktan öğreniyor. babası darbeden kurtaracak oğlu dersaneleri haber verecek. Allah aşkına siz ne iş yaparsınız, kapattık deyip takip etmezmisiniz?
  • atilla özdüratilla özdür1 sa önce
    OHHH BEEE......
  • mehmet kızmazmehmet kızmaz26 dk önce
    kapatılmak yerine yenileri açılmakta.Bütün dershanelerin kapatılmasını okullardaki eğitim kalitesinin artırılmasını bir öğrenci velisi olarak milli eğitim bakanlığından bekliyorum
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