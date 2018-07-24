Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt' vurgusu! Gençlere 'hazır olun' dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Malazgirt Meydan Savaşının yıldönümüğ kutlamaları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"ŞİMDİDEN HAZIRLANIN"

Erdoğan kendisini dinleyenlere, 'Şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Anma Törenleri'ne hazırlanın. 25-26 Ağustos inşallah Malazgirtli olacağız. Alparslan'ın o maneviyetiyle buluşacağız. Bizler Cumhurbaşkanlığı'nda, sizler Meclis'te, belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde, gençlik kollarımız, kadın kollarımızla birlikte arazide Türkiye'yi büyütmek için çalışacağız. Rabbimizin inayeti, milletimizin desteğiyle inşallah bunu başaracağız.' dedi