0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı Malazgir mesajında "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunmasının sebebi Malazgirt ruhudur" ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, ülkenin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, millete yeni bir vatan ve istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi ile 1071’de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin de Malazgirt ile beraber atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan'ın 'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlılığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu görüşlerini paylaştı:

"Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:38
  1. Erdoğan
  2. malazgirt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray transferde bombayı patlattı
    1. Galatasaray transferde bombayı patlattı
    2. Böyle hocaya can kurban! Yönetici..
    3. İki ülke arasındaki sorun çözüldü!..
    4. Türkiye-Rusya görüşmesinin detayları!..
    5. Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı
    6. Adana'da yolcu otobüsü skandalı!..
    7. Başkan Erdoğan böyle istedi! Yeni hali..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    9. Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
    10. İran'ın Meşhed kentinde patlama: 10..
    11. Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı
    12. Dost görünümlü düşmanlar
    13. Şanlıurfa'da hareket halindeki..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik..
    15. ‘Anadolu Haftasonu Okulları’ ile..
    16. Slimani: Şampiyon olursak Sultanahmet..
    17. Efsane Gelin Kayası, köylülerin başına..
    18. Dilenciliğin cezası sadece 124 TL
    19. TOKİ'den kurasız 80 bin liraya ev!
    20. Dönüş yolundaki tatilcilere 30-40 km..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu