Başkan Erdoğan'dan kritik uyarı: Sizi esir alan bir silaha dönüşür

Çamlıca Camii'nde bulunan İstanbul Mushafı'nı Takdim ve Tanıtım Programı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Türk İslam sanatının en güzide eserlerinden biri olarak tarihteki yerini alacağına inandığım eseri hazırlayan Hüseyin Kutlu hocamızı tebrik ediyorum. İstanbul, ecdadın alimlere ve sanatkarlara gösterdiği ilgi, verdiği destek sayesinde asırlar boyunca doğudan ve batıdan gelen pek çok ilim ve sanat erbabına ev sahipliği yapmıştır.

Geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz

Fatih Sultan Mehmet Han'dan günümüze İslam ve Türk coğrafyalarının kültür sanat merkezi olan İstanbul, bu alanlarda da dünyaya yön vermiştir. Hayatımızın her alanını ama özellikle de geleneği olan sanatlarımızı yozlaşmaya karşı korumak mecburiyetindeyiz. Konu Kuran-ı Kerim ise burada assa, riya, kibir söz konusu olamaz.

Hepimizin bildiği gibi Kuran-ı Kerim'in ilk emri 'oku' ayetidir. Oku ve yaz emri, insana bilmediğini öğretendir. İçeriğinden bağımsız olarak yazının kendisi öylesine kıymetlidir ki büyüklerimizin üzerinde yazı bulunan herhangi bir kağıdın ayaklar altında bulunmasına rıza göstermediğini hatırlıyoruz. Medeniyetimiz, kültürümüz, her türüyle yazıyı işte böyle bir yere koymaktadır.

Dünyada ırkçılık tırmanışa geçti

Tarihte farklı medeniyetlerin yükselişi ve düşüşüne şahitlik ediyoruz. Dünyanın son bir kaç asrına Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Batı medeniyeti, dünyayı asıl sanatı, kültürü, sineması, müziği, sporu yani modern tabirle yumuşak güç unsurları denen içerik üretimi ile istila etmiştir. Mesela interneti, sosyal medyayı kullanmak herkesin hakkıdır.

İçeriğini siz üretmiyor, dilini ve mesajını siz yönetmiyorsunuz hak ve kolaylık olarak gördüğünüz şey kısa sürede gönüllü olarak sizi esir alan bir silaha dönüşür. Dünya yeniden ırkçılığın, İslam düşmanlığının yükselişe geçtiği bir döneme geçti. Avrupa'da ırkçı partilerin iktidara ortak alma desteklerine ulaşmaları üzüntü verici bir tablodur.