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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 21:10:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Almanya Başbakanı Scholz'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Yeni dönemde de iki ülke ilişkilerinde sağduyunun ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirten Erdoğan, yakın eş güdüm ve düzenli irtibat halinde olmalarının fayda sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin, katılım perspektifini esas alan olumlu gündem çerçevesinde ilerletilmesi gerektiğini dile getirdi.

 

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