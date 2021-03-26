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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyareti sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:11:00 -
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkilerin tüm yönleriyle gözden geçirildiği, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan, Vahdettin Köşkü'nün girişine Libya bayrağı çekilirken, Erdoğan, el-Menfi ve El Lafi ile fotoğraf da çektirdi.

 

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