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Siyaset Başkan Erdoğan'dan KKTC diplomasisi
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan KKTC diplomasisi

Yeniakit Publisher
2023-12-17 20:17:00 - 2023-12-17 20:20:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı yapıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel de hazır bulundu.


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