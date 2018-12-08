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Başkan Erdoğan'dan kesin uyarı! 'Yorum yapmayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti İl Başkanlarıyla basına kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda, MHP ile birlikte yürütülen Cumhur İttifakına zarar verecek söylemlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
Başkan Erdoğan'dan kesin uyarı! 'Yorum yapmayın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il başkanları toplantısında partililere önemli uyarılarda bulunduğu belirtildi. Toplantıda bazı il başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a MHP’nin adayları ile ilgili eleştiriler yöneltilmesi üzerine, Erdoğan'ın bazı uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

"Bunlarla ilgilenmeyin"

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu eleştirilere karşılık, “Adayı beğenin ya da beğenmeyin. Onlarla çatışmayın, ters düşmeyin. MHP’nin adayı ile ilgili yorum yapmayın. Bunlarla ilgilenmeyin” dediği öğrenildi.

"Kendi çalışmalarınıza bakın"

Erdoğan, “İttifakla ilgili diğer parti mensupları ne söylerse söylesin onların üzerinden siyaset geliştirmeyin. Kendi çalışmalarınıza bakın. İttifak olmayan illerde kendi adayınıza odaklanın. Herkes ittifakın hukukuna sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:08
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. MHP
  4. kesin uyarı

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