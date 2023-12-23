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Siyaset Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 1.5 milyon lira destek verilecek
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 1.5 milyon lira destek verilecek

Yeniakit Publisher
2023-12-23 18:49:00 -
Başkan Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması: 1.5 milyon lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda" kritik açıklamalarda bulundu.

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz" diyerek kentsel dönüşüm projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda" açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'Yarısı Bizden' Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı.

Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Toplamda 350 bin konut yapımını hedefliyoruz.
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Geri ödemeler nasıl olacak?

Her bağımsız bölüm için 1.5 milyon TL destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecek.

Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak. Vatandaşımız alacağı bu 1,5 milyon liralık destekle inşallah evini yapacak, yeni yuvasında güvenli, huzurlu, mutlu bir şekilde oturacaktır.

Kampanyamıza başvurup yüzde 100 anlaşan 71 bini aştı, yüzde 50 üzeri anlaşma 158 bine ulaştı. Birazdan Marmara Kentsel Dönüşüm Hizmet Ofisi'ne bağlanıp ilk sözleşmeleri imzalayacağız.

3 ilçe ismi verdi

Yıkım programına da bugün başlayacağız. Toplam 17 yapıda yer alan 261 bağımsız yapının yıkımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Gaziosmanpaşa, Bağcılar ve Pendik'te olmak üzere temeller atacağız.

İstanbul'un Yüzyılın Dönüşümü programına start veriyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Özellikle yüzde 50 anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, evet dememiş komşularını ikna ederek Yarısı Bizden kampanyasına katılmaya davet ediyorum.

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