  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasanın 17 katı fiyat biçildi, 18 bin yerine 100 bin litre alındı! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yolsuzluğun faturası Anlayan anlar anlamayan tepinir durur! Fuat Oktay’dan çok net Kaan motoru mesajı Bakan Mehmet Şimşek: Doğrudan yatırım son 10 yılın en yüksek seviyesinde Sürenin dolmasına 2 gün kaldı! Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı ABD ile Tayvan arasında dev ticaret hamlesi! Pekin'i ayağa kaldıracak o imza sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor BBP, Cumhur ittifakından ayrılıyor mu? Farklı partilerle ittifak peşinde… Uzman isim CHP'li beceriksiz yönetimi uyardı: İzmir'de barajlar doluyor ama... Afrika Birliği, Somali'nin toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi İsrail'e tepki Belediyenin sosyal medya açıklaması şok etti: Borcunu ödemeyene hizmet verilmeyecek İtirafçı olan başkan yardımcısından yeni ifşalar! Meclis üyelerine verilen devasa rüşvete bakın
Gündem Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş açıklaması
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB eski Başkanı merhum Kadir Topbaş ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Başkanı merhum Kadir Topbaş’ın vefatının 5’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir anma mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaşımında Topbaş’ın İstanbul için verdiği emeklere ve aralarındaki dava arkadaşlığına vurgu yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'a büyük bir aşkla hizmet eden, görev yaptığı süre boyunca çok önemli projelere imza atan eski Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ı vefatının 5'inci yılında rahmetle yad ediyorum."

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...
İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

Gündem

İki hafta sonra 72 olacak! Başkan Erdoğan'ın hızı baş döndürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ölçekte yıldızımız parlıyor

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…
Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

Ekonomi

Erdoğan’ın elinden ödül almıştı! Kademeli emeklilik bekleyen milyonları üzdü: Yok…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23