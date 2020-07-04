Başkan Erdoğan'dan İstanbul Valisi'ne talimat: Kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Şehir Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Lütfi Kırdar'ın cenaze merasimi darbenin sessiz bir protestosuna dönüşmüştür. İstanbullular cenazeye akın etmiştir.

Bugün açılışını yapacağımız hastanemiz, İstanbul'un en büyük hastanesidir.

Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi.

Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

Burada (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

Salgın tehditi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik

Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız

Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır.

Şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numarada, dünyada sayılıdır.

Bu hastanelerimiz sağlık turizminde çekim alanı oluşturacak.

"İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz"

"(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün."

"Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz."