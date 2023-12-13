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Gündem Başkan Erdoğan'dan İstanbul kararı: Teşkilatıyla bir araya gelecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan İstanbul kararı: Teşkilatıyla bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:03:00 -
Başkan Erdoğan'dan İstanbul kararı: Teşkilatıyla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul'da, İstanbul AK Parti teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.

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