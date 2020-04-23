Başkan Erdoğan’dan İran çıkışı: Bu duruma her zaman karşı olduk

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede başta koronavirüsle mücadele olmak üzere gündemdeki son gelişmeler ele alındı.

Ruhani, bu telefon görüşmesinde Ramazan ayının gelişini Türkiye’nin Müslüman halkı ve hükümetine tebrik ederek, “Ramazan bereket, rahmat, af ve mağfiret ayıdır. Ramazan-ı Şerif'in iki Müslüman ülke İran ve Türkiye için huzur ve hayra vesile olmasını dilerim” dedi.

Koronavirüsün dünya ülkeleri için birçok sorun ve sıkıntıya yol açtığına değinen Ruhani, “İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olduğunu göstermiştir. Şimdiki durumda da işbirliğimizi artırarak birbirimize yardım edebiliriz” ifadelerini kullandı.

"Dünya ülkelerinin bu konunda sessiz kalmaması gerekir”

İran’ın Uluslararası Para Fonu’dan (IMA) istediği krediye Amerika’nın karşı çıktığını kaydeden Hasan Ruhani, “İran koronavirüsle mücadele halindeyken ABD’nin azami baskı politikası insanlık dışıdır ve bunun devam etmesi uluslararası yasalara aykırıdır. Dünya ülkelerinin bu konunda sessiz kalmaması gerekir” ifadelerinde bulundu.

Ruhani bu görüşmede ayrıca Astana süreci çerçevesinde İran-Türkiye-Rusya Üçlü Zirvesi ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesini olumlu karşıladığı açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu görüşmede Ramazan ayının gelişini İran halkı ve hükümetine tebrik ederek, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif’in insanlığın huzur, saadet, barış ve hidayetine vesile olmasını diledi.

"ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'ın yanında olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İran-Türkiye ticari ilişkilerin sağlık tavsiyelerine uyarak devam etmesi için çalışmalıyız. İki ülkenin yetikilerinin bu hususta çaba sarfetmeleri gerekir” dedi.

Erdoğan, “İran hükümetinin ve halkının birçok soruna rağmen Korona salgınıyla mücadelesi değerlidir. ABD'nin İran'a yönelik zalimce yaptırımlarına her zaman karşı olduk” diye konuştu.

Kaynak: Mehr News