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Başkan Erdoğan'dan, Gagauzya'da ırkçılık mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauzya ziyaretinde Gagauz Türklerine seslendi.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komrat kent meydanında Gagauz Özerk Yeri halkına seslendi. 

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada kardeşlik ve iş birliği var. Elbette burada Moldova ile Türkiye'nin kadim dostluğu var. Sizlere 81 milyonluk Türk milletinin selamını getirdik. Gökoğuz Türklerinin aksakalı Stepan Topal'ın vefatından duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Biz onların bıraktığı mirası daha da ileriye götüreceğiz. Türkiye ile Moldova arasındaki bağlar Gökoğuz Türklerini de içine alarak son 16 yılda her alanda daha da perçinlenmiştir. Biz Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz. Gerektiğinde elimizdeki tüm imkanları Moldova halkı için seferber etmeyi bir görev biliyoruz. Sizlerin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Sizden 1994 yılında diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir medeniyet örneğidir. Siz soydaşlarımı gönülden kutluyorum. Bu güzel mirası evlatlarınıza aktarmanızı diliyorum. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde etnik ve kültürel farklılıklardan kaçınılmaya çalışılıyor. Toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Kültürel ırkçılık veba salgını gibi yayılıyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı sayın Igor'un davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret bizim için oldukça verimli geçiyor. 24 Şubat'ta ve 19 Mayıs'ta seçimlere gideceksiniz. Bu süreçte göreviniz dayanışmanızı korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır. Şimdiden sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bugün hastanemizi açtık gayet muhteşem. Tüm modern araç gereçleriyle beraber. Başka yerlere gitmenize gerek yok hastaneniz burada. Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim tesisi inşa ediyoruz. Moldova'da 5 önemli anlaşmaya imza attık. Aramızdaki bağlar daha da güçlenecek. Komrat'ta başkonsolosluğumuzu inşallah çok yakında açıp başkonsolosumuzu da atayacağız. Dil kimliğin aynasıdır. Gökoğuz dilinizi unutmayın, çocuklarınıza aktarın ve yaşatın. Allah'a emanet...

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Moldova
  3. Gagauzya
  4. Gagauz Türkleri

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