Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Sizlere inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gençlik Festivali günleri boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve etkinliklere katılacak.

2023 hedefleriyle cumhuriyet tarihi boyunca birikmiş sorunları çözmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye en büyük gücü ve avantajı çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Bizim sayemizde gençler 18 yaşında seçme ve seçilme hakkını yakaladı.

"İlk kez oy kullanacaklar"

6 milyondan fazla gencimiz ilk kez oy kullanarak kendi ve ülkesi için siyasi irade ortaya koyacak. Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri ve tespitleri bizim için önemlidir. Türkiye'nin en büyük gençlik kolları üyesine sahip parti biziz. Belediyelerimizin insan kaynağı ihtiyacını karşılama dair geniş bir alanda faaliyet yürütüyoruz.

Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrencimizden sadece 1'i kayıt yaptırabiliyordu. Sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteye getirdik.

Gençler okul öncesi eğitimden, ilk, orta ve lise seviyesine kadar benzer atılımları hayata geçirdik. Burs ve kredi miktarlarındaki fevkalade artışa ve gençlik merkezlerine kadar sayısı hizmeti gençlerimize biz sunduk.

"Sizlere inanıyorum"

Bugünkü gençlerimizin beklentilerinin elbette farklı olduğunu biliyoruz. Biz göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntı vardı ve biz kaldırdık. Burs 45 lira veriliyordu maalesef. Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka bir şey bulamazsınız.

Kardeşlerim bu muhalefet inkarcıdır, inkarcı. O nedenle 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. Ben sizlere inanıyorum, 2023'te sandıkları patlatacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir.

Eser ve hizmet siyasetiyle konuşanlara yalan siyaseti yapanları en iyi sizin ayırt edeceğinizi biliyorum. Gençlik öyle bir enerjidir ki hiçbir baskı işlemez.

Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Çanakkale Savaşı bu ülkenin gençlerinin canları pahasına zafere yürüyüşünün destanıdır. Milli mücadelemizin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulması da aynı şekilde gençlerimizin eseridir.