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Gündem Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Şehit Ayşenur'un hesabını soracağız!
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Şehit Ayşenur'un hesabını soracağız!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:19:00 - 2024-09-14 16:37:30
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Şehit Ayşenur'un hesabını soracağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Lideri Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İsrail'e tepki göstererek, "İsrail, Ayşenur evladımızın hesabını da mutlaka verecektir." dedi.

Son dakika: Bosna-Hersek Lideri Türkiye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Bosna Hersek'e desteğimiz sürecek. Bosna Hersek'teki herhangi bir olumsuzluk tüm Balkanları etkiler. Bosna Hersek'in yanında olduk, hep olacağız.

Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projeleri destekliyoruz. Karşılıklı ticareti artırmak hedefimiz. İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.

(Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi) Kimlikle seyahati mümkün kılan anlaşma yakında imzalanacak.

90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz.

Ayşenur'un hesabı sorulacak. Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk.

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Yorumlar

Mehmet Tanriverdi

Reis Başta olduğu müddetce sıkıntı yok. Reisten Sonra chp sizi sırplara bir şişe Rakıya satar.

Yunus Emre

Konuşmaktan başka birşey yapan var mı acaba. İnşaAllah yapılıyordur.
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