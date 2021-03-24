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Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Onlar yollarına devam etsinler
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Onlar yollarına devam etsinler

7. AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi. Başkan Erdoğan, seçim sonrası bir teşekkür konuşması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 15:54:00 - 2021-03-24 16:55:43
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Onlar yollarına devam etsinler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Büyük Olağan Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı. Yeniden genel başkan seçildiği için teşekkür eden Erdoğan, 2023'ün Cumhur İttifakı için zafer yılı olacağını kaydetti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şahsımı yeniden genel başkanlığına layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum.

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır. Bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına gelecek hiçbir yanı yoktur.

Kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği olmak için; bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız.

Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sağlığa her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şahlandırdık.

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