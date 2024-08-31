Başkan Erdoğan'dan kritik sözler: Tercih yapmak zorunda değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Deniz Harp Okulu'nda diploma ve sancak töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Deniz Harp Okulumuzun bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.Dün öncelikle Kara Harp Okulumuzda cami açılışı yaptık. Ardından da diploma törenimizi gerçekleştirdik.

KARA, HAVA VE DENİZ HARP OKULLARINDA BİRİNCİLER KADIN ÖĞRENCİ

Tabii bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı. Biraz sonra Hava Harp Okulunun mezuniyet töreninde yine birinciliği bir kızımız alacak.

Bu herhangi bir tesadüf değil. Kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakası. Bunun neticesinde çalışmaları ve verdikleri mücadele bu mücadeleyle de hamdolsun kara, hava, deniz buralardaki alınan netice.

Hava savunma sistemlerinde de kendimizi geliştiriyoruz.

"TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNDEN RAHATSIZLIK DUYABİLİRLER, KULAK ASMAYACAĞIZ"

Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebiliri. Hatta 'Türkiye'nin Libya'da, Somali'de Irak'ta Balkanlar'da Asya'da ne işi var?' diye işgüzarlığa da çıkabilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarında Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyabilirler. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Gözümüzü hiçbir zaman ufuktan ayırmayacağız. Pergelin sabit ucunu ülkemizin sabit çıkarlarına sabitleyecek diğer ucunu tüm dünyaya yayacağız. Olabilen en geniş perspektifle olanı değerlendireceğiz.

Herkesin denizi ufku kadardır. Birileri Mavi Vatan'ı masal olarak görebilir. Birileri Türkiye'yi macera aramakla itham edebiliri. Hatta 'Türkiye'nin Libya'da, Somali'de Irak'ta Balkanlar'da Asya'da ne işi var?' diye işgüzarlığa da çıkabilir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de yarında Türkiye'nin mücadelesinden rahatsızlık duyabilirler. Biz bunların hiçbirine kulak asmayacağız. Gözümüzü hiçbir zaman ufuktan ayırmayacağız. Pergelin sabit ucunu ülkemizin sabit çıkarlarına sabitleyecek diğer ucunu tüm dünyaya yayacağız. Olabilen en geniş perspektifle olanı değerlendireceğiz. Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız.

"TERCİH YAPMAK MECBURİYETİNDE DEĞİLİZ"

Biz dünyanın 34 farklı ülkesinden 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda Çanakkale Şehitliğinde Gazze'nin, Halep'in, Şam'ın, Kudüs'ün, Gümülcine ve Bağdat'ın evlatlarını misafir eden bir ülkeyiz. Komşumuz Irak'la, İran'la, Suriye ile 4 asır yönetimimiz altında olan Filistin'le ilgilenmemizi eleştirenler art niyetli değilse cahildirler. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ne işi var demek ufuksuzluktan tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır.

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