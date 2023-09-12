Başkan Erdoğan'dan tüm partilere olay çağrı! Az önce ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi'nde düzenlenen "Yeni Anayasa Sempozyumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

1987'den itibaren 23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır. Yapılan değişikliklerin her biri elbette önemlidir ama her birinin anlam bütünlüğünü bozduğu gerçektir. Biz yeni bir anayasa çalışması başlattık. En geniş siyasi katılımlı bu çalışma partilerin yan çizmeleri nedeniyle yarıda kaldı. Ülkemizi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturma ümidinden vazgeçmedik. Milletimize verdiğimiz sözün takipçisi olmayı sürdürdük. Geçtiğimiz yıl önce anayasa konusunda söyleyecek sözü olan bilim insanlarımızın katıldığı bir dizi çalıştay düzenledik.

"Dümeni kırıp ortadan kayboluyorlar"

MHP ve AK Parti dışında yeni bir anayasa metni hazırlayan siyasi teşekkül çıkmadı. Muhalefet her fırsatta istismarını yaparken iş somut adım atmaya geldiğinde, dümeni kırıp ortadan kayboluyorlar. Gerçi onlara da hak vermemek elde değil; parti içinde ayrı kavga, ittifaklar arasında ayrı kavga. Yeni anayasa gibi emek gerektiren bir konuyla kim niye ulaşsın ki? Bunun için yeni anayasa meselesi daima gündemimizin ilk sıralarında almayı sürdürüyor.

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum.

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"Yeni anayasa için mücadeleyi bırakmayacağız"

Yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar gayret etmeyi ve mücadeleyi asla bırakmayacağız. Dünyada BM'de temsil edilen ülke sayısı kadar anayasa vardır. Her ülke kendi tarihine siyasi, sosyal ve kültürel yapısına göre ayrı bir anayasa düzenlemiştir. Bizim anayasa tecrübemiz 200 yılı buluyor.

1980'den itibaren anayasamız darbe anayasası olmuştur. Elbette anayasalar değişmez metinler değildir. Mesela ABD anayasası 27 kez değişmiş olmasına rağmen halen ülkenin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Demokrasiden uzak ülkeler de söz konusudur.