Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti, inanıyorum Giresun bugün de Kandil'in şakşakçılarına, FETÖ'nün haşhaşilerine vatan topraklarını dar edecek. Giresun, kahramanlarımızın emanetlerine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresunlu kardeşlerim ondan bundan korkmaz. Sizler ne soğana ne patatese liderinizi kurban etmezsiniz.

İnanıyorum ki Giresun bugün de şehitlerimizin, gazilerimizin, kahramanlarımızın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkacak. Giresun yeni mandacıları hüsrana uğratarak emperyalistlerin heveslilerini kursağında bırakacak.

Bizim Giresun'a olan sevdamız, Türkiye'ye olan sevdamız da son nefese kadar sürecek. Yürekleri Karadeniz kadar engin olan Giresunlu kardeşlerimiz bizden başkasına meyil etmez. Giresun bizimle olduğu sürece her meselenin üstesinden geliriz. bunun için 14 Mayıs çok önemli. Sadece siz oy kullanmanız yeterli değil, en az bir komşunuzu, eşinizi dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakı'na oy vermeniz lazım.

Aksi halde nefes aldırmadığımız teröristler yeniden gelir bu ülkenin başına musallat olur, FETÖ'cü hainler yeniden çocuklarınızı ellerinizden alır. Zorlu bir mücadelenin ardından ayaklarını ülkemizden kestiğimiz emperyalistler gelir bizi yeniden kendilerine bağımlı yaparlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bay Bay Kemal gelince Selo'yu çıkaracağız diyor. Ne yaptı diyor. Daha ne yapacak. 51 tane Kürt kardeşimizi öldürdüler. Yasin Börü evladımızı şehit ettiler. Daha ne olacak Bay Bay Kemal. Kandil'den selam geliyor Bay Bay Kemal'e... Bunların dini yok, ezanı yok, kitabı yok. Bunlar kitapsız. Benim Giresunlu kardeşlerim bunların önünü açmaz.

Bu oyunu 14 Mayıs'ta bozmaya var mıyız? Savunma sanayindeki işe yarar ürünlerimize el koyacaklarmış. Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'i hazmedebildiler mi? Şimdiden aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlarmış.

ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI ARTIŞI YAPACAĞIZ

Yaptıklarımızı anlatmaya saatler yetmez. Eksikler de yok değil, bütün bunlar aşılacaktır, yine biz aşarız.

Çarşıda, pazarda yaşanan bütün bu pahalılıkları yine biz aşarız. Ama görüyorsunuz enflasyon her ay düşüyor. Yüzde 43'e indi. Her İnşallah her ay azala azala devam edecek.

Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı. Sanayi ve teknoloji eksiklerini biz giderdik mi? Bu ülkenin en büyük özlemi olan Ayasofya'yı biz ibadete açtık mı?

Ayrıntılar geliyor...