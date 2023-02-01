Başkan Erdoğan'dan flaş sözler! -CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Anayasa ve yasalarımızı demokrasimizi, hak ve özgürlükleri kalkınma mücadelemizi destekleyecek adımlarla çareyi başka yerlerde değil, hep burada aradık.

Yeni yönetim sistemimizle, yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkilierin tanımını belirtip, bu sürecin en sağlıklı şekilde yürüyecek sistemi zaten kurduk.

Sistemi daha ileriye taşıayacak restorasyonu da yine Meclis'imizle birlikte yapmayı umut ediyoruz. Bu umudun gerisinde 20 yıllık emek ve kazanım vardır.

'HEDEFLERİMİZE ENGELLERE RAĞMEN BÜYÜK ÖLÇÜDE ULAŞTIK'

Bundan 20 yıl önce milletimize ne söz verdiyse Rabbim hepsini yerine getirebilmeyi nasip etti. 2023 hedeflerimizden, dünyada yaşanan onca krize rağmen asla vazgeçmedik, asla sapmadık, asla geri atmadık.

Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlarken 2023 hedeflerimize de, önümüzde çıkartılan engellere rağmen büyük ölçüde ulaştık.

Başka bir ülkenin başına gelse çok büyük yıkımlara felaketlere yol açacak nice badireleri Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle atlattık.

6'LI MASANIN ORTAK MUTABAKAT METNİ

Önceki gün 6 parti göya aylarca çalışıp hazırladıkları ortak politikalar metni yayınladı. Böyle bir metin hazırlanınca insan ister istemez bir beklentiye giriyor. Biz 20 yıldır gece gündüz çalışmaktan bazı şeyleri ihmal etmiş hatta bazı konularda hata yapmış olabiliriz.

Karşımızda cumhurbaşkanı adayı beklemekten aciz bir masa olduğunu unutmuyoruz. Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına pek de ihmal vermiyoruz. Bir bakalım dedik ne yapmışlar diye keşke bakmaz olaydık. Bu partiye umut bağlayanlar arasına çok üzüldük.

KALPLER TAMAMEN MÜHÜRLENMİŞ

Muhalefetin açıkladığı metnin başlıklarıyla ilgili değerlendirmeyi genel merkezimiz ve bakanlıklarımız yeri geldiğinde paylaşacaktır. Bunlar bırakın yeni projeler yormayı, ülkede ne yapılıp ne edildiğine bakmamışlar. Baksalar vaat ettiklerinin fazlasının da yapılmış, ya da yapılmakta olduğunu görürlerdir. Gözleri var görmüyor, ağzı var konuşmuyor. Çünkü kalpler tamamen mühürlenmiş.

3-4 muhterise koltuk ayarlamak için yeni bakanlıklar icat etmeyi... Siyaset bilimi birinci sınıf öğrencilerine söyleseniz gülmekten katılacakları vaatleri ortaya yazmazlardı. Açıkladıkları metinde göya herkese selam veriyorlar. Kayyumu kaldıracağız, belediyelere özerklik vereceğiz diyerek masa altı ortakları HDP'ye selam veriyorlar. Genel Kurmay Başkanlığına veMİT bşakanlığına saldırarak bu kurumların baş ezdikleri tüm terör örgötülerine ve onları kullananlara selam veriyorlar.

BABACAN'IN 'AVRUPA BİZE AFERİN DİYECEK' AÇIKLAMASINA TEPKİ

Akkuyu güç nükleer kamu özel projelerine dokunacağız diyerek ülkemizin güçlenmesini istemeyen batıya selam veriyorlar. Hatta içlerinden bir tanesi; Batı bize aferin diyecek. Yazıklar olsun. Ya sen Batı'nın aferin demesine bu kadar muhtaçmıydın? Düştükleri hale bak.

'BİR TEK MİLLETİMİZE SELAM VERMEMİŞLER'

Ülkemizin pek çok konuda egemenlik haklarından vazgeçmesine bağlanan F-35 projesine geri döneceğiz diyerek bilinçi ve sistematik Türkiye düşmanlığı yapanlara selam veriyorlar. Ege'deki haklarımızdan vazgeçeceğiz diyerek Yunanistan'a selam veriyorlar. Bir tek kazanımları ve hayalleri ile milletimizin kendisine selam vermemişler.

'SİZ DÜN BENİM YANIMDA DEĞİL MİYDİNİZ?'

Tamam cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz onu anladıkta bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız. Siz dün benim yanımda değil miydiniz? Benim yanımdayken Merkez Bankası'nın Ziraat Bankası’nın İstanbul'a gidişini konuşmadık mı? O gün ne iş yapıyordunuz. Herhalde bunlar uykudaydı.

Önümüzdeki 5 yılda %5 büyüme vaadinde bulunuyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyon istihdam sözü veriyorlar. Her tarafı tel tel dökülen programla milletin karşısına çıkıyorlar. Türkiye böylesine sakil bir muhalefeti hak etmiyor.

'BAY BAY KEMAL'

Muhalefetin en üst düzeyin temsilcisi Kılıçdaroğlu'nun idrağını gösteren şu örnek bile karamizah içinde yaşadığımızın gösetergesidir. Adaylığını zor yetiştirecek. Milletin her işi gibi muhalefetin sloganını bulmak da bize kaldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal

İzlemek için: https://www.yeniakit.com.tr/canli/akit-tv

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