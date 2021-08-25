Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Bu düzenin devam etmesi artık mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geniş bir coğrafyada çatışma, göç, yoksulluk ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da Batı'da yükselen İslam düşmanlığıyla mücadele ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun değerli üyeleri, sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini diliyorum. Genel kurulun siz gençlerimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının farklı köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak genel kurula iştirak eden bütün genç kardeşlerime hoş geldiniz diyorum.

Sevgili gençler, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik ediyoruz. Dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıklar özlemini çektiğimiz huzur ortamının tam anlamıyla sağlanmasına izin vermiyor. İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunlar maalesef en çok İslam coğrafyasında derin izler bırakıyor. Suriye'den Afganistan'a bütün bunlarla geniş bir coğrafyada, çatışmalarla, göçle, yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da özellikle Batı toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve ırkçılıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. Hemen her gün güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen ülkelerde inancı, başörtüsü, kıyafeti sebebiyle tacize uğrayan, ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz. Aynı şekilde ülkelerindeki istikrarsızlıktan dolayı göç ederken çölde veya denizde hayatını kaybeden mazlumların acısıyla yüreğimiz dağlanıyor. Bir tarafta açlığın, savaşın ve aşı yoksulluğun olduğu diğer tarafta lüksün ve sömürünün hüküm sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir.

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