Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
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En yetkili isim açıkladı! Birbirinden önemli 3 bomba haber Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
‘Emekli maaşları beklentilerin altında kaldı’ diyen Şamil Tayyar duyurdu: AK Parti emekliler için bunu yapacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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