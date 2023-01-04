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Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 12:36:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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