Başkan Erdoğan duyurdu: O maaşları 4250 liraya yükseltme kararı aldık

Beştepe'de muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlk toplantımızı ocak 2015'te yapmıştık. Mayıs 2019 tarihine kadar 50 ayrı toplantı gerçekleştirdik. İlk 50 toplantımızda 35 bine yakın yüz yüze bir araya gelme imkanı bulduk. Bugün de 1500 muhtarımızla birlikteyiz.

Bu hiçbir cumhurbaşkanın, hiçbir başbakanın, hiçbir siyasetçinin başaramadığı bir rekordur. Hem muhtarlarımızın hem de mahallelerimizi ve vatandaşlarımızın sıkıntısını çözüm yoluna koymuş olmamızdır. Giderek daha etkin şekilde kullanılan bir muhtarlık bilgi sistemi kurduk. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlar daire başkanlığı ile sizlerin meselelerinin Ankara'da tek elden takip edilmesini sağladık. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere Vali yardımcısı, genel sekreter yardımcısı muhatapları belirledik.

Muhtarlara maaş müjdesi

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, silah ruhsatı harcı muafiyeti gibi pek çok iyileştirmeler yaptık. Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracık. Bu yılbaşı itibariyle 3 bin 392 lira seviyesine çıkarmıştık.

Ayrıca 1726 tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Silah ruhsatı harcının da 10 bin 359 lira olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla birlikte muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yükseltme kararı aldık.Muhtar maaşı 4 bin 250 TL'ye çıkarıyoruz.

Yeni muhtarlık binaları

Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.

Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bugün de koronavirüs nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız muhtarlar buluşmasını yeniden başlatıyoruz. Bu arada siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek koronavirüse, gerek sel ve yangına karşı verdiğimiz mücadelelerde muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar.

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