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Siyaset Başkan Erdoğan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye ve dünya gündemine ililşkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:56:00 - 2020-11-11 14:34:41
Başkan Erdoğan'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve ABD'deki seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dağlık Karabağ'daki anlaşma

Kardeşim dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Varılan anlaşmaya göre henüz ele geçirilememiş topraklarda işgal altındaki topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. Azerbaycan ile Nahcivan arasındaki ulaşım sağlanacak ve bir yol inşa edilecektir. Ermenistan ile Han kenti arasına bir ulaşım koridoru açılacaktır. Yerlerinden edilen Azerbaycanlılar BM gözetiminde evlerine geri dönebileceklerdir. Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacaktır.

28 yıllık işgal bu mutabakatla sona ermektedir. Türkiye ve Türk milleti olarak 28 yıldır bu işgalin sızısını Azerbaycanlı kardeşlerimizle yüreğimizde hissettik. Kıbrıs ve Bosna'daki katliamlara seyirci kalanlar Azerbaycan'daki katliamları da görmezden gelmişlerdir. Biz bu acıları Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık. Ermenistan'ın yeniden Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci sevincimiz, gururları gururumuzdur. İlham Aliyev kardeşimizle neredeyse her gün görüşme fırsatı bulduk, bu heyecanı da birlikte yaşadık.

Suriye meselesi

Suriye'de de Karabağ'dakine benzer huzur ve barış döneminin başlamasını arzu ediyoruz. Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Rusya başta olmak üzere bölgede etkili güçlerle yakın çalışmaya hazırız. Rusya ile olan ilişkilerimiz, irtibatımız Suriye'deki bu süreci de suhuletle halletmenin gayreti içindeyiz. Samimi bir işbirliği ile Suriye'de benzer bir adım atılabilir.

Libya'da süren siyasi görüşmelerin de makul ve kabul edilebilir bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz, arkadaşlarımızı gönderiyoruz, çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçildiğinde anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

ABD'deki seçimler

Hak ettiğimiz yeri alabilmemiz, anlaşmazlıkları çözüme bağlayarak hareket etmekle mümkündür. ABD'deki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanalları açılmalıdır. Tüm bölge devletleriyle yeni dönemde birlikte hareket etmek istiyoruz. Kimseye karşı husumetimiz, önyargımız yoktur. Herkesi huzurlu, güvenli, adil yeni bir dönemi birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.

Bugün Türkiye her alanda gücünü sergileyebiliyorsa bunu son 18 yılda gerçekleştirdiğimiz dönüşüme borçluyuz. Milletimizin hasretle beklediği temel hizmet alanlarında tüm başlıklarda eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Temel hizmet ve altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değildir.

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