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Gündem Başkan Erdoğan'dan "fiyatları düşürün" talimatı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "fiyatları düşürün" talimatı

Başkan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooparatif Marketleri"nin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 13:46:00 - 2022-08-09 13:46:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.

Erdoğan, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi.

Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.

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Yorumlar

Ziya

Tarım Kredi kooperatifleri fiyat artışlarında diğer marketlerle yarışıyor yönetim anlayışı ve yönetimin değişmesi lazım

BEKÇİ_MURTAZA

SENDE O TEKROKNAT KABİNEN OLDUKÇA DEĞİL BİZİ SENİN DE TOPRAĞINI KAZIRLAR GÖMMEK İÇİN BEKLERLER ARDINDAN DA EN ÇOK O NAŞEREFLER AĞLAR REİS. BU ARADA AYRICA AÇIK AÇIK İFADE EDEYİM. SEN İÇ SİYASETİ BECEREMİYORSUN. OLMUYOR YAPAMIYORSUN BUNU ARTIK KABUL ET. SENİN OLAYIN DIŞ POLİTİKA.
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