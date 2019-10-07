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Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılacak operasyona ilişkin "Bölgede çekilme olayı başlamış vaziyette. Ve şuanda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyorlar, yürütecekler." dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:44
Başkan Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil.

Rakamlar abartılı

Erdoğan'a Suriye'de tutuklu bulunan 10 bin DAEŞ'linin sorumluluğunun Türkiye'ye verileceğine yönelik Beyaz Saray açıklaması da soruldu. Rakamların abartılı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı "Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim" ifadelerini kullandı.

Trump'la görüşme

ABD Başkanı Trump ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin de bilgi veren Erdoğan, "Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Washington'da bu ziyaret olacak. Yüzyüze olması işin derinliğini, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak" diye konuştu.

Görüşmedeki gündem maddelerinden birinin de F-35 konusu olacağını belirten Erdoğan, "F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz. Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız" değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:44
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