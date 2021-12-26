Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen "AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Değerli dava arkadaşlarım, başımızın tacı sevgili hanım kardeşlerim, gözümüzün nuru kıymetli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Parti saflarında emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul bizim medeniyetimizde de, davamızda da ayrı bir yere sahiptir. Her fırsatta tekrar tekrar hatırlattığım gibi İstanbul bir ömre değer bir şehirdir. İstanbul adını göklere yazarsanız, düşlerinizden mehtabının kaybolacağından korktuğu bir şehirdir. İstanbul vatanımız olan bir şehir. İstanbul insana seversen olayım yarin diyen bir şehirdir. Biz İstanbul'u böyle bir aşkla seviyoruz. İstanbul'u sevmek demek tüm Türkiye'yi sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmekte o derece şereflidir.

"Bazen öfkeli görünüyorsak sebebi sevdamız"

Sevgili gençler bizim gecemizi günümüze katarak çalışmamızın gerisinde işte bu aşk vardır. AK Parti saflarında samimiyetle mücadele eden her bir kardeşimizin de bu hissiyatta olduğunu biliyoruz. Dün Gaziantep'te bu aşkı gördük. Hamd olsun, fabrikaya gittik, işçilerimizle beraber olduk, orada da bu heyecanı gördük.

Gençler elbette her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. Tekbirimizle, ezanımızla, İstiklal Marşı'mızla, camilerimizle bu sembollere sıkı sıkıya sarılmamızın sebebinde bağlılığımız bulunuyor. İşte bu nedenle Aya Sofya'nın açılması bizim için çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele, Aya Sofya'yı minarelerden kurtaracağız diyenlere karşı. Verdiğimiz mücadele, Gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı.

Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz.

Bazen öfkeli gözüküyorsak, tek sebebi sevdamızdır, tek sebebi davamızdır. Rabb'im her birimizi bu sevda yolundan ayırmasın diyorum. Kardeşlerim her dönemde bu kutlu davanın cefakar erleri olmuştur.

Bu davada kibre, nobranlığa, ihanete yer olmaz.

"Kızımız Asiye'nin tedavisi devam ediyor"

İstanbul'daki 34 bin 24 sandık için, 166 bin arkadaşımız görevli. İlçe başkanlarımız her bir üyesine ulaşacak. Her vatandaşımızın gönlünü kazanmamızı hedefleyen görüşmeler devam edecek.

Dün kızımız Asiye, pitbull köpekleriyle nasıl oynuyordu ama nasıl o köpekler kızımızı paramparça etti. Aradık babamızı hemen ve ambulans uçakla kızımız Asiye'yi Antalya'ya gönderdik ve tedavisi devam ediyor.

Erdoğan'dan belediyelere "hayvan hakları" çağrısı

Kadınlara yönelik şiddet, çevre hassasiyeti, hayvanların korunması, gençlerimizin meseleleri gibi konularda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Buradan 39 belediyemize sesleniyorum; hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Bu barınaklarla birlikte Osmanlı'nın yaptıklarını da unutmayınız. Ne yapıyordu? Meyveli ağaçlardan hayvanların yararlanmasına müsade ediyordu.

Faiz mesajını yineledi

Yeni ekonomi programımızı bu hedefte inşa ettik, Ülkemizi en büyük 10 ekonomi arasına sokmak için mücadele ediyoruz.

Kurdaki spekülatif hareketler, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak gayesi taşıyor.

Ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Faiz zengini zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Biz bu çarkı bozacağız, milleti hedefe ulaştıracağız.

Kılıçdaroğlu'na "elektrik" cevabı

CHP Genel Başkanı, belediyeyi kendilerine vermeleri halinde elektriği bedava vereceklerini söyledi. Neymiş Şanlıurfa'da arazi varmış, güneş enerjisi kuracakmış, elektriği bedava verecekmiş. Siz daha cumhurbaşkanı adayınızı bile açıklamadınız. Kendisine bu işi niye Adana'da yapmıyorsunuz? diye sorulduğunda orada yeterince taşlık arazı olmadığını söylüyor.