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Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

06 Eylül 2019 Cuma 21:02
Başkan Erdoğan'dan Ertuğrul Gazi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 

“Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’te hoşgörü ve adalet üzerine temellerini attığı medeniyetimiz, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği büyük mücadeleler ve tarihe altın harflerle yazılan kahramanlık destanlarıyla kök salmıştır. Bilgeliği, münevverliği ve adaletli yönetim anlayışıyla başta oğlu Osman Gazi olmak üzere kendisinden sonraki devlet adamlarına yol gösteren Ertuğrul Gazi, küçük bir beylikten muhteşem bir devlete uzanan sürece yön veren önemli şahsiyetlerimizdendir. Öğütleriyle bugün bizlere de ilham olan Ertuğrul Gazi ve onun yolundan giden kahraman ecdadımız farklı dillere, kültürlere ve dinlere kucak açmış, aziz milletimiz birlik ve beraberliğinden hiçbir zaman ödün vermeden ilerleyişini sürdürmüş, tarihe yön veren gelişmelerin öncüsü olmuştur. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsüdür. Anadolu’yu ebedi vatanımız yapan ecdadımızı anlamaya, gelecek nesillere anlatmaya, birlik ve beraberliğimizin bizleri bugüne taşıyan harç olduğunu anımsatmaya vesile olan önemli bir kavuşmadır. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, katılan tüm vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu duygularla bir kez daha Ertuğrul Gazi’yi ve onun şahsında milletimizin- devletimizin ebet-müddet daim kalmasında emeği geçen tüm ecdadı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.“ 

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 21:02
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ertuğrul Gazi
  3. 738. Söğüt Ertuğrul Gazi

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