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Aktüel Başkan Erdoğan'dan Erbakan'ın kabrine ziyaret
Aktüel

Başkan Erdoğan'dan Erbakan'ın kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:32:00 -
Başkan Erdoğan'dan Erbakan'ın kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze töreninin ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.

 

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