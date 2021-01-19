Başkan Erdoğan'dan Erbakan'ın kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze töreninin ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini de ziyaret etti.