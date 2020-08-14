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Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan dolardaki hareketliliğe ilişkin ilk yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada dövizdeki hareketliliğe değindi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:20:00 - 2020-08-14 14:32:30
Başkan Erdoğan'dan dolardaki hareketliliğe ilişkin ilk yorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecileirn gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Doğu Akdeniz'deki gerilimden İsrail ve BAE arasındaki anlşamaya ve dövizdeki hareketliliğe ilişkin mesajlar veren Erdoğan, önemli ifadeler kullandı.

Erdoğan'dan döviz yorumu

Açıklamasında gazetecilerin dövizdeki hareketliliğe ilişkin sorusuna da cevap veren Erdoğan, bu hafta içinde ekonomi kurulunun toplanacağını ve bir değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade etti. "Bunlar yeni ataklar değil" diyen Erdoğan, benzer operasyonların daha önce de yapıldığını ve ilk olmadığını söyledi. Dış mihrakların Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırılarını devam ettirdiğini ifade eden Erdoğan, ülkemizin bu konuda çok güçlü olduğunu ve yere sağlam basmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bilindiği gibi, Türkiye'nin stratejik hamleleri sonrası deliye dönen ABD ve Batı ülkeleri her fırsatta ekonomi kozunu devreye sokarak Türkiye ekonomisine karşı operasyonlar yapıyor.

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