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Ekonomi Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizi olan birey ve şirketlere flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:41:00 - 2021-12-08 19:47:23
Başkan Erdoğan'dan dolar çağrısı: Bankada ve yastık altında parası olanları...

Kabine toplantıda asgari ücret ve vergi indirimi dahil ekonomiye ilişkin çok önemli gündem maddeleri görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, dövizi olan birey ve şirketlere önemli bir çağrıda bulundu.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

Bankada, yastık altında parası, özellikle dövizi olan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum: Herkesi yatırım, istihdam, üretim temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomik politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye devam ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının neden olduğu dalgalanma bir süre sonra duracaktır. Ama yatırımların getirdiği istikrar devam edecektir.

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