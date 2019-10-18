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Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'güvenli bölge' vurgusu

ABD ile Türkiye arasında varılan Barış Pınarı Harekatı mutabakatı sonrası ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in konuşmasında ısrarla"'tampon bölge" ifadelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göndermeli mesaj geldi. Erdoğan, Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında "GÜVENLİ BÖLGE" ifadelerini büyük harflerle yazdı.

18 Ekim 2019 Cuma 23:00
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'güvenli bölge' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında dün gerçekleştirilen heyetler arasın toplantı sonrası Barış Pınarı Harekatı'na ara verilerek 120 saat içerisinde terör örgütü YPG/PKK'nin bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, toplantı sonrası yaptığı açıklamada YPG/PKK ile bağlantı içinde olduklarını ve onların bölgeden çıkacaklarına dair kendilerine güvence verdiğini vurgulayarak "Bu anlaşma, Suriye'deki Kürtlerin ve Türkiye'nin çıkarına olacaktır. Bu bölgede uzun vadeli bir tampon bölge oluşturulacak ve barış ve istikrarın sağlanması mümkün olacaktır" dedi.

"Bu bir ateşkes değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, konuşmasında ısrarla ateşkes ve tampon bölge (buffer zone) ifadeleri üzerinde durdu.

Erdoğan "güvenli bölge"yi büyük harflerle yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "GÜVENLİ BÖLGE" ifadelerini büyük harflerle yazdı.

Erdoğan paylaşımında "Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber7

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 23:00
  1. ABD
  2. YPG
  3. PKK
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Mike Pence
  7. Donald Trump

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