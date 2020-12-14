  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OECD'nin kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına videomesaj gönderdi. Erdoğan kriz halinde hayata geçirilen işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını isteyerek, "Uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkelerle mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD'nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:34:00 - 2020-12-14 14:46:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıldönümü programına gönderdiği videomesajda şunları kaydetti:

Dayanışma sergiliyoruz

Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir işbirliği ve dayanışma sergiliyoruz.

Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır.

Covid-19 salgını ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk.

OECD öncülük etmeli

Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmiyoruz. Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.

Kriz halinde hayata geçirilen bu işbirliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası işbirliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler
Siyaset

Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözleri ile HDP'li vekillere adeta ders verdi. Bakan So..
Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı! Geri çekiliyor

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde "Ons Altın, 1992.30 seviyesinden başlayan düşen fiyat eğiliminin geçilememesiyl..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay