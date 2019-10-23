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Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bugün geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:15
Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, 14 Ekim günü partisinin Genel Merkez binasına giderek mesaiye başlamıştı.

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra 21 günlüğüne evinde istirahate çekilmişti.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:15
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. MHP

YORUM YAZ

  • Hale LuyaHale Luya14 sa önce
    Mevlam hiçbir zaman dostluğunuzu bölmesin hep yan yana olun inşAllah.Hep birbirinizi takip edin hep yoldaş olun inşAllah.
  • adanalıadanalı16 sa önce
    Sayın Bahçeli Allah sana şifalar versin inşaallah Kardaş bu ikiliyi çok seviyorum Allah başımızdan eksik etmesin.

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