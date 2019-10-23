Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye bugün geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.23 Ekim 2019 Çarşamba 16:15
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileteceği belirtildi.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli, 14 Ekim günü partisinin Genel Merkez binasına giderek mesaiye başlamıştı.
Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra 21 günlüğüne evinde istirahate çekilmişti.
YORUM YAZ