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Başkan Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması!

Başkan Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.

20 Kasım 2018 Salı 14:13
Başkan Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması!

Başkan Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Erdoğan, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli görüşmesi, AİHM'in Demirtaş kararı, belediye başkan adayları ve stokçularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Her iki tarafın açıklamalarını duyuyorsunuz, sorun yok. Seçim ittifakını her iki lider masaya yatırma fırsatı bulacağız. Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanlarında da beklentisi diye düşünüyorum."

"Temayük yoklamaları"

"Çalışmalarla birlikte önce büyükşehir sonra illeri göreceğiz. 3 gün yoğun çalışma var. Cumartesi açıklanabilir."

"AİHM'in Demirtaş kararı bizi bağlamaz"

"AİHM kararları bizi bağlamaz. Bugüne kadar örgütle ilgili çoğu kararlar hepsi aleyhe. Karşılığında yapabilecek çok şeyler var. Karşı hamlemizi yaparız. Terör devam ediyor."

"Suistimaller var"

"Faizlerde düşüşler devam ediyor. Olumlu yansımasını görüyoruz. Piyasaları kontrol alma çalışmaları devam ediyor. Suistimaller var, stokçular gibi. Üzerine bakanlık kararlılıkla gidiyor. Asla taviz yok.Patates soğan stokçuları, sebze meyve stokçuları bedelini ödeyecekler. Tuvalet kağıtları ile ilgili pek çok depolama çalışması... Üzerine gideceğiz. Para cezası müeyyide ile ödeteceğiz."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:13
  1. Erdoğan
  2. AİHM
  3. Selahattin Demirtaş

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