Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki: Böyle ahlaksızlık olur mu?

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına şiddetle mücadele" bahanesiyle toplumun temeli olan aile yapısını yıkmak isteyen kokuşmuş zihniyete çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan Cumhuriyet paçavrası yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki çağrısına "Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir" cevabını verdi.

Samsun'da kadına yönelik şiddete işaret eden Erdoğan, mecliste yeni bir komisyon oluşturulacağını belirterek, "Bugün grup başkanımızla konuştum, yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız. Biz bunları ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız" ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddete karşı kararlı adımlar atılacağını dile getiren Erdoğan, bu konuyu suistimal ederek toplumun temeli olan aile yapısına dinamit koymak isteyenlere de tepki gösterdi.

"Evi terk edip sokaklara dökülün" çağrısına sert tepki

Cumhuriyet paçavrası yazarı Mine Söğüt'ün "Baba evini derhal terk edin kızlar" şeklindeki skandal yazısına tepki gösteren Erdoğan şunları kaydetti:

"Sevginin ve merhametin olmadığı yerde bencilliğe, hoyratça davranmaya meyilli nesiller yetişir. Biz sağlıklı fertlerden oluşan, kul olarak görevlerinin bilincinde kişilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller yetiştirmek istiyoruz. Devlet bu konuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getirecektir. Asıl görev bizlere, kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir, çocuğun ilk vatandır.

Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini, ailelerini terk etmeye çağıranlar olduğunu biliyoruz. Sokaklara dökülün diyorlar, bu ne anlayıştır. Böyle ahlaksızlık olur mu? Bu bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet sorununu çözer, ülkemiz için asıl tehdit bu hastalıklı zihniyettir.

Bir süredir, sık sık yeni dönemde önceliklerimizin başına eğitimin, kültürü, aileyi koyacağımızın sebebi budur. Ülkemizin temel altyapı sorunlarını çözmeyi başardık. Artık maziden atiye uzanan medeniyet köprümüzde her alanda dünyanın en iyi olması yolunda ilerleme vakti gelmiştir. Kayba tahammülümüz yok."