Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Evet diyemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine "evet" diyemeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Başkan Erdoğan, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" şeklinde konuştu.