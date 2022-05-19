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Siyaset Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Evet diyemeyiz
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: Evet diyemeyiz

"19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla gençlerle buluşan Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK/YPG'ye destek verenlere "evet" diyemeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "İsveç tam bir terör yuvası" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 13:27:00 - 2022-05-19 13:27:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu.

Terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmesine "evet" diyemeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar" diye konuştu.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Başkan Erdoğan, "Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok" şeklinde konuştu.

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