Başkan Erdoğan'dan CHP'nin Katar iddiasına çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riskiyle boğuşuyorsa siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. Bizim bunca yalanı bunca iftirayı bunca ithamı büyük bir keyifle ve kendinden emin edayla ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur

Bu ülkede her dönemde iktidarla muhalefet partileri arasında çekişmeler, görüş farklılıkları yaşanmıştır. Ama bu defa bambaşka fotoğraf var. Dışarıdan ve içeriden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor, ülkenin demokrasisine ekonomisine kat ediyor.

Türkiye 2023'e yaklaştıkça partimize, ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor.

Ülkemizi bu hastalıklı zihniyetin eline bırakmamak için çok daha fazla çalışacak, çok daha fazla mücadele edecek, çok daha fazla dikkatli olacağız. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, bölünmüş yol, otoyol, havalimanı, şehir hastanesi varsa velhasıl ne kadar kalkınma yatırımı varsa CHP hepsinin de önünü kesmeye çalışmıştır. Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar.

Siyasi müsilaj

CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı milletimiz üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır. Ülkesini her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kedini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız."

Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için ama bunlar devlet değil zillet.

Biz Kanal İstanbul dedik onların çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

11 yıl önce kamuoyuna açıkladık

Kanal İstanbul projesini tam 11 yıl önce kamuoyuna açıkladık ve tartıştık bunca yıldır aklınız neredeydi? Türkiye, Kanal İstanbul'a CHP'ye rağmen kavuşacak.

CHP liderinin Katar sözleri

Katalı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültelerine geleceği yalanını utanmadan tekrarlayacak kadar alçaldılar. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da aynı yalanı sürdürdüler. Katar ile yaptığımız anlaşma mütekabiliyet esasına dayalıdır. Yani karşılıklıdır. Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan 2 milyon 600 bin öğrenciye saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. CHP bu yalan haberden nasıl bir siyasi çıkar sağladı?

Ekrem İmamoğlu'nun temel atmama töreni

Bazı şeyleri de öğreniyoruz... Temel atmama töreni. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihine yeni girdi.

Meydanı bu yalan ve iftira tüccarlarına bırakmayacağız.

Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi yaptırmayız da yaptırmayız demekten başka laf da bilmeyen proje de üretemeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki, biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz.

Kaz Dağları'nın eteklerinde kaçak yapı açılışı

Bunların tabiat, ağaç, ülkenin kazançları değil, tek dertleri AK Parti ve ülkeye zarar vermek ve CHP'yi parlatmaktır.

1 Temmuz'da yeni dönem

"Türkiye yarın salgınla mücadele de yeni bir döneme giriyor. İnşallah 1 Temmuz'dan itibaren bir 'normalleşme' dönemine giriyoruz. "