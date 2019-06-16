Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde yapılacak olan ortak canlı yayına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, vatandaşların yalan üzerinden siyaset yapanlara sandıkta dersini vereceğini belirterek "Adayların yapacağı ortak yayının sonuca ciddi etkileri olabilir. Zira vatandaş kimin kim olduğunu tam manasıyla bilmiyor. Kampanyasını yalan üzerine bina edenler var, bir de gerçekler üzerine bina edenler var. Şimdi vatandaşın da bunu görmesi lazım. Halkımız yalan üzerine kampanya inşa edenlere haddini 23 Haziran’da bildirecek. Bunun için de aydınlatılması gerekir" dedi.