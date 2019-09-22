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Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a Ahmet Türk tepkisi

Bülent Arınç'ın Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin son MYK toplantısında, “Kayyımı eleştirenler büyük yanlış yapıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:52
Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a Ahmet Türk tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ile ilgili olarak, "Terörle alakası yoktur" açıklamasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin son MYK toplantısında eleştirdi.

'Kayyımı eleştirenler büyük yanlış yapıyor'

Başkan Erdoğan, kayyım atamalarıyla ilgili net bir tutum ortaya koydu. Erdoğan’ın “Kayyımı eleştirenler büyük yanlış yapıyor. Bu açıklamalar bizi üzüyor. Daha önce de “ben kayyımla ilgili adım atın” dediğimde benzer şeyler söylediler. Yaptığımız iş doğrudur” dediği iddia edildi.

Bülent Arınç ne demişti?

Arınç, yerine kayyım atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili, "Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir" demişti.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:52
  1. Bülent Arınç
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ahmet Türk
  4. kayyım
  5. Mardin Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu14 dk önce
    Biraz erken olmadı mı? Bu adam bu sözleri söyleyeli neredeyse bir ay oldu. Tepki yeni geliyor. Bu ne sürat murat.
  • MuratMurat19 dk önce
    Reis, bu adamdan sana zarardan başka bir şey gelmez.Taban bu tipden nefret ediyor.

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