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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Bülent Arınç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifa kararı sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:40:00 - 2020-11-25 13:18:25

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın istifana ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Kitabın çıkıp canlı yayınlarda tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir.

Nerede terörist varsa biz bunların başını ezmek için varız.

Terörden meşru siyasete geçiş yolunu açmak için her yolu denedik, her fedakarlığı yaptık.

Akrep karakterli terör örgütünün kendi kendini sokarak bu fırsatı heba etmesine rağmen, bölgedeki insanlarımızla gönül bağını güçlendirerek ülkemizde yepyeni bir dönemi başlattık.

Yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kişilerin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş? Filancalar filancalar hâlâ hapisteymiş... Bunları ödüllendirecek halimiz yok.

Dağa kaçırılan o yavruların annelerinin, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz-kış demeden oturan annelerin hakkını kim teslim edecek?

Devlet niye var? Biz niye varız? Arkadaşlar biz bunun için varız. Biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, binlerce askerimin kardeşimin kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucudur.

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Yorumlar

İBRAHİM

REİS SEN KENDİNİ ÜZME ÇEVİKÖZ GİBİ MAYA SORUNU NE ARINÇ GİBİ KARAKTER ZAAFİYETİ İÇİNDEKİ İNSANLAR KİMİ VATANI SATMAKLA MEŞGUL KİMİ FETÖŞ DAMADI KURTARMAKLA TARİH BOYUNCA BUNLAR HEP VARDI YİNE OLACAKLAR MÜCADEKEYE DEVAM
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Mubarek

Iste bu kadar Hay agzina saglik usta Cok guzel ozetledin Sagol varol
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