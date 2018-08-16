Başkan Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomik ilişkilerin ele alındığı kritik görüşmede Bakan Berat Albayrak ve Fransız mevkidaşının önümüzdeki günlerde biraraya gelmesi için mutabık kalındı. Macron Erdoğan'a, 'Türkiye'nin Türkiye'nin ekonomik istikrarı bizim için önemli' dedi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARI FRANSA İÇİN ÖNEMLİ"

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Almanya Başbakanı Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.