Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Rabbim mahcup etmesin" dedi.

İşte o açıklamalar:

Berat Albayrak'a teşekkür

Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde 2 sismik araştırma, 3 sondaj gemisini dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde fırsata dönüştürerek ülkemize kazandırması da finans yönetimi açısından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle görevden affını diledi, biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan'ı atadık. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum.

Kabine açıklaması

Geçtiğimiz cuma da Merkez Bankası başkanlığında da görev değişimi yapmtık. Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Bugünlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili içi boş, masa başında uydurulan haberler. Medyanın böyle işi gücü yok. Acaba ne yapalım da biz şu anda hükümeti rahatsız edelim veyahut ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kalemşörlerinin yaptıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Atmadık, attıramazsınız. Biz bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Sizler bu ülkede bu milletin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sisteminde değişim gerekiyorsa bunun yeri ve zamanınını milletin yetki verdiği cumhrubaşkanı belirler. Bunun dışındaki söylenti lafıgüzaftan ibarettir ve bu millete de hakarettir.

Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır.