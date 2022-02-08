Başkan Erdoğan'dan Barzani'ye teşekkür
Başkan Erdoğan, kendisine "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye teşekkür etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Neçirvan Barzani'ye telefon ve sosyal medya üzerinden 'geçmiş olsun' dilekleri için teşekkürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.