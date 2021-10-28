  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan Avrupa çıkarması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Avrupa çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-31 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi için İtalya'ya, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) için de 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 18:10:00 -
Başkan Erdoğan'dan Avrupa çıkarması

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

Başkan Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Siyaset

Kulisleri sallayan iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Siyaset kulislerinde CHP'nin 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göstereceği partisiz ismin eski Coca Cola CEO'su M..
Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...
Gündem

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Oda TV Milli Görüşçü Bayraktar için öyle şeyler yazdı ki...

Geçtiğimiz günlerde Hakk'a yürüyen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları Baykar Yöneti..
Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!
Gündem

Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay