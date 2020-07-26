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Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı.Geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:10:00 -
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli dönem ve tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları yapıyor. Bu toplantıların tamamlanmasının ardından yeni ücretin ne kadar olacağı tüm çalışanlar için açıklanıyor. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren yeni asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak duyuruldu.

Son 2 yılda yüzde 45 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada , asgari ücret desteğinin devam ettiğini söyleyerek 2018 yılından bu yana yapılan asgari ücret zammı ile ilgili, "Asgari ücrete yüzde 45 zam yaptık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2324 liraya biz çıkardık." dedi.

Asgari ücrette bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrette geçen yıl bir ilk olduğunu , asgari ücret tespit komisyonunda oy birliği ile asgari ücret zammının belirlendiğini söyledi.

Asgari ücrette 8 'inci olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel asgari ücreti yüzde 134 arttırmış olduk. Böylece asgari ücretin satın alma gücüne göre AB arasında 13 'üncü sıradan 8 'inci sıraya yükselttik." dedi.

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Yorumlar

Tr.

Ya Reis...Rakamlarla istatistik ile istediğin kadar yüksek görünsün.Bu benim ölçütüm değil.Benim alım gücüm artmışmı azalmışmı ona bakarım.Geçen sene 10 ekmek,bu sene 11 ekmek alsam haklısın derim.Lakin 9 ekmek alıyorsam sıkıntı var demektir.İstersen sıfır hatta eksi zam ver ama benim alım gücüm artsın.Et alayım,kira ödeyeyim,dolmuşa rahat bineyim,peynir,zeytin,domates,biber alabileyim.Yoksa %50 versen bile bu sadece rakam olur.
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