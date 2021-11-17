Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan ekonomik krizle ilgili "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." ifadelerini kullandı. Ayrıca, TÜSİAD'a tepki göstererek iş insanlarına seslenen Erdoğan, "Bunlar nasıl iş adamı?" diye belirtti.

"Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz"

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz. Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamd olsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" demişti.

Bakan bilgin de asgari ücret mesajı vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.