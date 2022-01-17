Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Laç şehrinde Albayrak İnşaat tarafından depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta

Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık.

"42 milyon avroya inşa edildi"

Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık, Koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdik. bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz.

"Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecek"

Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum: Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak düşüncesiyle her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye - Arnavutluk dostluğu devam edecektir.

Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk.