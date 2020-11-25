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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 07:26:00 -
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında kurmaylarına Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

"Sen bizi daha çok üzdün"

Erdoğan, “Bugün Arınç’la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine ‘sen bizi daha çok üzdün’ dedim. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim” dedi. Bunun üzerine kurmaylar, AK Parti tabanından Bülent Arınç’ın sözlerinin tepki gördüğünü, ancak istifasının olumlu karşılandığını iletti.

"Reformlarda kararlılığımız devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Adalet Bakanlığı ve partisinde yürütülen reform çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.

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Yorumlar

Sahin

Arincin özgül ağirligi 0 'dir.halkta bir karsiligi yoktu simdi ise cukur oldu.
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